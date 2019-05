Wanderung : Eifelverein bietet Wanderungen an

Bitburg (red) Der Eifelverein Bitburg bietet am Mittwoch, 8. Mai, zwei Wanderungen an. Die erste Wanderung führt nach Auw an der Kyll. Die Strecke ist etwa sechs Kilometer lang. Die zweite Wanderung geht vom Bahnhof Speicher über den Radweg nach Auw an der Kyll.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken