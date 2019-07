Bitburg Der Eifelverein Bitburg lädt für Mittwoch, 10. Juli, zu Wanderungen vom Gaytal nach Obersgegen ein. Hans Croy führt über eine etwa sechs Kilometer lange Strecke, Uschi und Mani Gillen über die 3,7 Kilometer lange Tour.

Start ist am Parkplatz Kammerwald an der L 1, Treffpunkt um 14.10 Uhr an der Bushaltestelle Bedastraße in Bitburg.