Heimat : Wanderungen und Fotoworkshops

Eifel (red) Nach dem Motto „Unterwegs mit Regine (Brühl) und Michael (Frangen)“ bietet die KEB Westeifel Veranstaltungen an. Dabei geht es zu Kraftorten und spirituellen Kraftquellen in der Nordeifel: am 12. Juni von der Ahekapelle zum Kloster Steinfeld und am 26. Juni zu einer 4-Berge-Tour (Raum Lichtertberg, Galgenberg, Pflugberg, Eulenberg).

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Wanderungen sind unterschiedlich lang, finden mit Rucksackverpflegung statt und kosten je zehn Euro Teilnahmebeitrag/Person.

An Fotoworkshops ist geplant: 3. Juli Makrofotografie; 18. September Naturfotografie; 2. Oktober Kraftorte im Goldenen Oktober. Für die Teilnahme sind der Besitz und Grundkenntnisse im Umgang mit der Digitalkamera Voraussetzung.

Beitrag: je 25 Euro. Dauer: je etwa drei Stunden.