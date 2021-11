Freizeit : Neidenbacher Wanderwege neu beschildert

Neidenbach (red) Die Schilder der Wanderwege in Neidenbach und dem Ortsteil Erntehof waren teilweise nicht mehr lesbar, in Schief­lage geraten oder ganz abhandengekommen.

Daher hat eine kleine, rüstige Rentnertruppe sie erneuert und damit wieder für „klare Sicht gesorgt. Ihre Einsätze – insgesamt circa 200 Arbeitsstunden – passte sie über einen längeren Zeitraum der jeweiligen Witterung an. Die Männer planten zunächst neu und änderten teilweise die Wegeführung. Sie demontierten die alten Wegweiser, bearbeiteten noch brauchbare Materialien und brachten neue Schilder an. Diese haben gefräste Schriftzüge und wurden im Europäischen Berufsbildungswerk (Euro-BBW) in Bitburg gefertigt. Die Rentner danken Hans-Josef Schon, der sie hierbei wesentlich unterstützte.