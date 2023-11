Umbruch im Möbelgeschäft Polsterspezialist Trösser kommt nach Bitburg: Wann ist Eröffnung?

Der Möbelmarkt in der Region ist in Bewegung. Das Traditionsunternehmen Möbel Fischer ist in die ehemaligen Räume von Bad Nouvelle in die Brauereistraße umgezogen, das alte Geschäftshaus in der Saarstraße wird aber schon im kommenden Frühjahr wieder neues Leben eingezogen sein. Das nordrhein-westfälische Unternehmen Möbel Trösser wird dort eine neue Filiale eröffnen (der TV berichtete).