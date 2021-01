Kommunalpolitik : Haushalt der Verbandsgemeinde Bitburger Land ist noch nicht beschlossen

Bitburg Der Haushalt 2021 der Verbandsgemeinde Bitburger Land ist noch nicht beschlossen. Ob dies in einer regulären Sitzung gemacht wird oder in einem Umlaufverfahren entscheidet letztlich das Corona-Virus mit.

Der Haushalt 2021 der Verbandsgemeinde Bitburger Land ist noch nicht beschlossen, da die Sitzung des Verbandsgemeinderates Bitburger Land wegen der steigenden Neuinfektionen am 17. Dezember abgesagt werden musste.

Normalerweise soll das Zahlenwerk immer im Vorjahr beschlossen werden und einen Monat vor Jahresende der Kommunalaufsicht vorliegen. Und der Etat ist die Grundlage, um Investitionen umsetzen zu können. In Pandemiezeiten ist halt alles anders.

Der Haupt-, der Werks- und der Steuerungsausschuss haben den den Etat aber schon beraten und er liegt digital allen zur Einsicht vor. Der Haushalt 2021 könnte laut Aussage von Bürgermeister Josef Junk auch im Umlaufverfahren beschlossen werden. Das heißt, die Ratsmitglieder würden angeschrieben, ob sie mit dem Haushalt einverstanden sind und dann auf dem Papier ihre Zustimmung geben. Ein Verfahren, das wegen der Corona-Lage als allerletztes Mittel möglich ist, wenn nicht mehr mit größerem Diskussionsbedarf zu rechnen ist. Und diskutiert wurde ja schon in den Ausschüssen. Wie das letztlich weitergeht, das wird in nächster Zeit entschieden. Eine solche Abstimmung über den Haushalt wäre jedenfalls in der Geschichte der Verbandsgemeinde Bitburger Land ein Novum.