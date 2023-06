„Da hat sich schon sehr viel Groll aufgestaut“ Zwei Apothekerinnen erklären: Deshalb wird am 14. Juni gestreikt

Bitburg · Wer kommenden Mittwoch in die Apotheke will, könnte vor verschlossenen Türen stehen. Denn: Bundesweit wird zum Protest aufgerufen, und dem folgen auch Apotheken in der Region, zum Beispiel in der Eifel. Dafür gibt es mehrere Gründe.

10.06.2023, 12:38 Uhr

Beteiligen sich am bundesweiten Protesttag: die Bitburger Apotheken-Inhaberinnen Franca Giesen-Seis und Ilse Neumann. Foto: TV/Dagmar Dettmer

Es juckt und brennt. Allergie. Schnell ein paar Augentropfen besorgen. In Bitburg kein Problem, da gibt es genug Apotheken. Noch. Denn auch in der Kreisstadt lichten sich die Reihen. Zuletzt gingen Ende 2022 in der Petrus-Apotheke mangels Nachfolger die Lichter aus. Kein Einzelfall.