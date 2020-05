Kyllburg In Kyllburg wird ein Rehkitz gefunden. Die Vermutung liegt nahe, dass die Mutter von einem freilaufenden Hund gerissen wurde. Kein Einzelfall, sagen Jäger. Und fordern, in der Brutzeit des Wildes zwischen April und August, eine Leinenpflicht für Vierbeiner.

Doch wo waren die Eltern, warum blieb das Kitz so lange alleine zurück? Es sei jedenfalls unwahrscheinlich, meint Krisor, dass das Muttertier bei einem Autounfall erwischt wurde. Denn es ist keine vielbefahrene Straße in der Nähe.

Auch von der Mutter des Kyllburger Kitz fehlt jede Spur. Also nimmt Krisor das Tierbaby zuhause auf, versucht es mit Lämmermilch vom Schäfer aufzupeppeln. „Junge Kitze werden normalerweise alle zwei Stunden von der Ricke gesäugt“; weiß Krisor. Und auch das Fundtier trinkt zunächst noch häufig. Damals glaubt der Pächter noch, er kriegt es durch.

Auch für Hundehalter gilt in dieser Zeit eigentlich „eine besondere Aufsichtspflicht“. Nur in Bremen und Niedersachen gilt aber auch ein Leinenzwang. Im benachbarten Saarland dürfen Hunde immerhin nur frei laufen, wenn sie auf den Wegen bleiben. In Rheinland-Pfalz hingegen gibt es gar keine Regelung.