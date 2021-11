Meinung : Impfen, was das Zeug hält

Das mobile Impfteam des DRK Bitburg-Prüm fährt im Eifelkreis raus in die Altenheime und Bewohner und Pflegekräfte zu impfen - wie hier in Balesfeld. Foto: TV/Dagmar Dettmer

Das Beispiel Bitburg macht Schule. Ein Lichtblick im Corona-Chaos. Nun müssen offenbar die Landkreise in die Bresche springen, nachdem es auf bundes- und landesebene an Konzept und Weitsicht fehlt.

Der Eifelkreis hat am Dienstag angekündigt, in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz Bitburg-Prüm das Impfzentrum wieder zu öffnen. Es folgten entsprechende Initiativen aus den Nachbarkreisen Bernkastel-Wittlich und der Vulkaneifel.

Vor Ort wird nun ausgebügelt, was in Mainz und Berlin verschlafen wurden. Schließlich war doch klar, dass Massen-Impfungen binnen kürzester Zeit ohne Impfzentren nicht funktionieren. Während es im Sommer bei einige Impfmuffeln noch an der Bereitschaft mangelte, war absehbar, dass diese rasant anziehen wird, sobald Ungeimpften die ersten Einschränkungen drohen.

Klar war auch, dass bei einer Impfquote von mageren 70 Prozent einfach zu viele Menschen ungeschützt in den zweiten Corona-Winter ziehen und das Virus sich spätestens mit dem Rückzug der Menschen in die Innenräume wieder rasant verbreitet. Dabei hatten doch alle gehofft, mit dem Impfstoff keinen zweiten Winter im Lockdown verbringen zu müssen. Nun ist auch das schon wieder im Gespräch.

Lag der Wert für die 7-Tages-Inzidenz, die einst über Öffnung oder Schließung von Gastronomie, Geschäften und Freizeiteinrichtungen war, Anfang Oktober noch unter 70, liegen beide Eifelkreise längst dicke über 200. Die Krankenhäuser schlagen Alarm. Auf den Intensivstationen droht es, eng zu werden. Das Personal: Seit Monaten am Limit, die Besetzung: immer dünner. Ständig an der Belastungsgrenze und darüber hinaus arbeiten zu müssen, hält keiner auf Dauer aus. Pflegekräfte kündigen, längst wird in weniger Hausarztpraxen geimpft, als noch im Frühjahr. Der Aufwand: kaum zu stemmen. Die Auflagen: zu hoch.

Ein klares Konzept, wie man diese Lage in den Griff bekommen möchte? Weder in Mainz noch in Berlin erkennbar. Auch nicht im zweiten Corona-Winter. Im Gegenteil. Ausgerechnet im Herbst lässt das Land die Impfzentren schließen. Dabei war doch klar, dass spätestens jetzt, die erste große Welle von Booster-Impfungen fällig wird, die Infektionszahlen steigen und womöglich spätestens jetzt auch die ersten Einschränkungen für Ungeimpfte drohen werden und damit deren Motivation wächst.

Was vor der Bundestagswahl kein Thema war, ist inzwischen Realität: Ungeimpfte kommen kaum noch irgendwo rein. 2G ist in vielen Restaurants, Veranstaltungen und Freizeiteinrichtungen die Regel nicht die Ausnahme. Alles im Bemühen jenen, die kommen, Sicherheit und ein gutes Gefühl zu geben.

Dass wachsende Einschränkungen auf Impfmuffel die motivierende Wirkung eines Tritts in den Hintern haben, war ebenfalls klar. Völlig unklar ist, wie man vor diesem Hintergrund die Impfzentren schließen kann statt zu spritzen, was das Zeug hält. Jetzt, wo der Stoff da ist und die Bereitschaft noch mal steigt.

Nun also stehen die Spätentschlossenen Schlange. Statt für eine funktionierende Infrastruktur zu sorgen, hinken Land und Bund den Ereignissen wieder ein mal hinterher. Kaum zwei Monate nach der Wahl ist wieder von Lockdown die Rede und auf Bundes- und Landesebene weiter kein Konzept erkennbar, wie man diese Pandemie in den Griff bekommen will.

Da kann man den Landräten in der Vulkaneifel, Bernkastel-Wittlich und Bitburg-Prüm dankbar sein, dass sie das einzig Vernünftige machen und die Impfzentren öffnen.