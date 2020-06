Bitburg-Prüm Immer mehr Abfall landet im öffentlichen Raum. Tonnen quellen über, illegale Deponien nehmen zu. Liegt das an der Pandemie oder den gestiegenen Gebühren?

Das ist kein Einzelfall. Seit Monaten beklagen Eifeler Gemeinden, dass immer mehr Abfall im öffentlichen Raum entsorgt wird. So quellen mancherorts die Tonnen vor Privatmüll über, während an anderer Stelle einiges in der Botanik landet.

Da wäre der Bauschutt, der auf einem Feldweg bei Malberg abgekippt wurde. Die Säcke mit Dachpappe, die Unbekannte in einem Waldstück nahe Dausfeld geworfen haben. Der Elektroschrott, der allwöchentlich vor dem Bauhof in Speicher abgestellt wird. Der zunehmende Verpackungsmüll auf Wanderwegen rund um Mötsch und im Bitburger Land. Und die übervollen Glascontainer in Orenhofen.

In Bitburg gebe es zwar laut Stadtsprecher Werner Krämer kaum Probleme mit wildem Müll oder zumindest nicht mehr als zuvor. Dafür aber mit überquellenden Tonnen an Bushaltestellen, in der Fußgängerzone und in Parks. Sodass sich die Stadtverwaltung sogar genötigt sah, in einer Pressemitteilung darauf hinzuweisen, was dort hineingehört und was nicht.