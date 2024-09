Eifel-Pipeline als Vorbild „Wir haben doch alles was wir brauchen, um den Klimawandel aufzuhalten“

„Geld wird für allerlei Blödsinn ausgegeben“, sagt Klimaforscher Mojib Latif und fügt schnell hinzu: „Also wenn ich das mal so sagen darf.“ Während seiner Rede bei der Eröffnung der Eifel-Pipeline zeigt er, dass der Klimaschutz eben kein Blödsinn, sondern bittere Realität ist. Und weil das Verbundnetz Eifel, wie die Pipeline offiziell heißt, Ressourcen und damit die Umwelt schont, fällt sie laut dem Klimaforscher auch nicht in die „Blödsinn“-Kategorie. Im Gegenteil: „Das ist einmalig. Und etwas, das auch in anderen Regionen funktionieren würde.“