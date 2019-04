(utz) „Damit hätte keiner gerechnet“: Sandra Hoffmann, Vorsitzende des Pffarrgemeinderats Wolsfeld und Dekanatssekretärin in Bitburg, ist immer noch ganz baff, wenn sie an die Spendenaktion für die Wolsfelder Orgel denkt. Denn innerhalb weniger Monate hatte die Pfarrgemeinde die 18 500 Euro für die simple Reparatur des Instrumentes zusammen, das zur Kirmes 2017 endgültig seinen Geist aufgegeben hatte.

Und mehr noch: Weitere 11 000 Euro wurden gespendet, die eine umfangreichere Instandsetzung ermöglichten. Dadurch konnte Orgelbauer Hubert Fasen aus Oberbettingen mit Arbeiten beauftragt werden, die über das Notwendigste, also die Wiederherstellung der Bespielbarkeit, hinausgingen. „Das waren unter anderem eine Überarbeitung der Pfeifen, des Gebläses, der Elektronik, des Motors und des Orgeltisches. Zudem wurde zusätzlich ein gebrauchtes Register eingebaut“, erklärt Hoffmann. Was sich unbedingt gelohnt habe. Denn die Orgel klinge nun viel schöner und runder. Wer das hören will, ist am Ostermontag (siehe Extra) in der Messe willkommen, wenn das Instrument eingeweiht wird.

Aber wie kam das Geld noch mal so schnell zusammen? Ach ja, durch eine geniale Idee. TV-Leser erinnern sich an einen Artikel vom 29. Mai 2018, Spender und Gottesdienstbesucher werden es ebenso wissen. Für die anderen sei es nochmal erwähnt: Der Wolsfelder Pfarrgemeinderat und Verwaltungsrat hatten ein Puzzle aus 1800 Teilen erstellt, auf dem ein Foto der Orgel zu sehen war.

Die Idee: Jeder kann ein Puzzleteil für zehn Euro zugunsten der Orgelsanierung kaufen. „Das Puzzle hat total eingeschlagen“, sagt Hoffmann. Ergebnis: Schon im Sommer war das Bild, das im Eingangsbereich der Kirche hängt, komplett. Alle Teile waren verkauft.

Doch das Spendenkonto füllte sich weiter. „Damit hat keiner gerechnet“, sagt Hoffmann. Schließlich ging immer mehr Geld ein, weshalb sich die Pfarrgemeinde entschloss, die Orgel umfangreicher zu sanieren. Dazu gehörte neben den bereits erwähnten Maßnahmen auch, dass die Initiatoren selbst mit anpackten. Nachdem während der Orgelsanierung, die im Januar 2019 in Auftrag gegeben worden war, Holzwurmbefall unterhalb der Orgel festgestellt wurde, gab es eine abendliche Aktion: Der Verwaltungsrat behandelte die Empore sowie deren hölzernen Unterbau gegen den Schädling.

Überrascht und gefreut hat Hoffmann und ihre Mitstreiter, dass Spender nicht nur von eifrigen Kirchbesuchern kamen, sondern auch von Menschen, die sich unabhängig davon für den Erhalt der Orgel als Bestandteil des kulturellen Lebens in Wolsfeld einsetzten. Hoffmann dankt auch den Vereinen (der Kirchenchor Wolsfeld gab sogar ein Benefizkonzert), der Ortsgemeinde und den Unternehmen. Noch fehlen zwar rund 5000 Euro, um bei Hubert Fasen die komplette Rechnung zu begleichen, aber Hoffmann ist zuversichtlich, dass auch dieses Geld schnell zusammenkommen wird. Nach dem Erfolg der Puzzleaktion scheint vieles möglich.

FOTO: Dekanat Bitburg