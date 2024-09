Verwaltungsgericht urteilt „Systematische Manipulation“: Warum eine Eifeler JVA-Beamtin ihren Job los ist

Die Frau soll, das sieht das Landgericht als erwiesen an, in 31 Fällen gewerbsmäßige Untreue begangen haben. Sie habe ab Ende 2018 ein Jahr lang als Nebentätigkeit – diese war vom Arbeitgeber genehmigt – als Kassiererin in einer Tankstelle gearbeitet. Dabei habe sie für ausgegebene Ware bezahltes Geld aus der Kasse entnommen.