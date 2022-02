Handel : Warum es beim Rewe-Umzug in Bitburg immer noch nicht vorangeht

Rewe möchte vom derzeitigen Standort in der südlichen Saarstraße (Foto) näher zur Stadtmitte ziehen. Foto: Uwe Hentschel

Bitburg Rewe will es, die Stadt will es auch, der Investor sowieso und trotzdem hängt es. Der geplante Umzug des Rewe-Marktes vom südlichen Stadtrand in Richtung Innenstadt in Bitburg wird begrüßt und gleichzeitig blockiert. So könnte das Problem aus der Welt geschafft werden.