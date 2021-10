Verkehr : Kaum Elektro-Autos im Kreis

Bitburg-Prüm Die Popularität von Elektro-Autos steigt und die Einwände gegen Verbrennungsmotoren werden größer. Doch wie spiegelt sich das im Kaufverhalten der Menschen in der Eifel wider? Wir haben bei der KFZ-Zulassungsstelle Bitburg-Prüm nachgefragt.

(ckü) Noch immer ist das Auto das meistgenutzte Fortbewegungsmittel in Deutschland. Das liegt auch am schlechten Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, vor allem in ländlichen Regionen wie der Eifel. Aus Sicht des Umweltschutzes spricht einiges dagegen, sich einen Wagen mit Verbrennungsmotor anzuschaffen. Der durchschnittliche Kraftstoffverbrauch eines Autos liegt zwischen sieben und acht Litern pro 100 Kilometern. Die Preise für Sprit steigen – Benzin kostet oftmals zwischen 1,60/1,70 Euro pro Liter – die Luft wird durch Ruß verschmutzt und CO2-Ausstoß schadet der Umwelt.