Folklore-Festival : Warum es lohnt, zum Folklore-Festival nach Bitburg zu kommen

Die Mischung macht’s: Das ist es, was für die meisten Besucher den Reiz des Bitburger Folklore-Festivals ausmacht. Wir haben über die Festtage einige Gäste befragt:

Frank und Andrea Gansen aus Baustert: „Wir sind wegen der Musik hier. Das Fest hat einfach eine tolle Atmosphäre und man trifft immer viele Bekannte. Die Band aus Wales hören wir uns jedes Jahr an. Die sind richtig gut.“

Marco Brück aus Bitburg: „Ich finde es toll, dass so viele Bühnen bespielt werden. Das Programm ist wirklich abwechslungsreich. Hier ist für jeden was dabei. Und dann gefällt mir, dass so viele verschiedene Kulturen zusammenkommen und miteinander feiern.“