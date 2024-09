Stadt würde Veranstalter unterstützen Warum hat die Bierstadt kein Oktoberfest?

Bitburg · Während in Wittlich und am Hahn die riesigen Oktoberfestzelte aufgebaut werden, passiert in der Stadt mit der bekanntesten Brauerei der Region nichts. Wir haben nachgefragt, ob sich ein Oktoberfest auch in Bitburg lohnen könnte.

17.09.2024 , 20:44 Uhr

Bier ist einer der Hauptbestandteile eines traditionellen Oktoberfests. Bier wird auch in Bitburg gebraut, von einer der größten Brauereien Deutschlands. Foto: dpa/Matthias Balk