Zukunft der Housing Bitburg Warum keine Flüchtlinge in die Bitburger Housing kommen

Wenn über Flüchtlingsunterkünfte spekuliert wird, gerät schnell auch die Bitburger Housing in den Blick. Dort, am Rande der Stadt, stehen immerhin mehr als 40 Wohnblocks, abgeriegelt durch einen hohen Zaun. Jeder Winter, dem die Gebäude unbeheizt ausgesetzt sind, schadet der Substanz. Und auf der anderen Seite nehmen Land und Bund die Kommunen mehr und mehr in die Pflicht, Wohnraum für die weiter wachsende Zahl an Flüchtlingen zu schaffen.