Leser vermutet Güllebelastung, Kreisfischereiberater gibt Entwarnung : Warum Schaum, auch auf dem Biersdorfer Stausee, nicht immer schlecht ist

Gülle oder Algen - woher kommt der Schaum an der Staumauer? Foto: TV/Egon Willmes

Biersdorf Ein Eifeler bemerkt einen seltsamen Schaum auf der Prüm und dem Stausee Bitburg. Und befürchtet, dass dort Gülle hineingeraten ist. Kreisfischereiberater Herbert Schneider hingegen hat eine harmlosere Vermutung.

Das Schwimmen im Stausee Bitburg ist verboten. Erwartete Temperaturen um die 30 Grad könnten manchen zwar auf die Idee bringen, diese Regel zu brechen. Wer allerdings an der Staumauer einen Blick in die Prüm riskiert, wird sich womöglich nicht mehr ganz so sorglos ins kühle Nass stürzen. Denn dort treibt ein dicker, weißer Schaumteppich.

Bei einem Spaziergang hat Egon Willmes dieses Phänomen mit der Kamera festgehalten. Es sei bereits das dritte Mal, sagt er, dass er die Bläschen sehe. Auch nahe seines Heimatortes Echtershausen habe er den Schaum bemerkt. Und das besorgt den Eifeler. Denn Willmes vermutet, dass der Film von einer Güllebelastung herrühren könnte. „Die Landwirte“, sagt er, „bringen Übermengen von Geflügelmist aus. Das stinkt uns hier, im wahrsten Sinne des Wortes, seit Jahren.“

Und solche Einträge, glaubt er, könnten auch gefährlich für die Fauna im Stausee werden. Denn Bestandteile der Jauche, etwa Phosphat und Stickstoffe, bieten auch Wasserpflanzen Nährstoffe. In der Folge bilden sich mancherorts vermehrt Algen, die dem Wasser den Sauerstoff entziehen. In Extremfällen kann dies dazu führen, dass ein Gewässer „umkippt“ und Fische ersticken.

Tatsächlich gibt es auf dem Stausee Bitburg seit Jahren eine Blaualgenplage. Vor allem in heißen, trockenen Sommern färben sie das Wasser grünlich. Und produzieren Gifte, die bei Kontakt Ausschlag, und Magen-Darm-Probleme verursachen können. Was einer der Gründe für das Badeverbot in Biersdorf ist. Und von Fachleuten auch auf Einleitungen aus der Landwirtschaft, aber auch aus Kläranlagen, zurückgeführt wird.

Verständlich also, dass Anwohner wie Willmes hellhörig werden und besondere Vorkommnisse melden. Die Fotos der Schaumbildung hat er an die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord gesendet. Von einem früheren Vorfall habe er gar Landesumweltministerin Ulrike Höfken (die Grünen), selbst Biersdorferin, in Kenntnis gesetzt. Er sei aber, wie er sagt, „abgefertigt“ worden.

Leute mit ernsthaften Anliegen abzufertigen, liegt dem Kreisfischereiberater Herbert Schneider hingegen fern. „Es ist gut“, sagt der Mettericher: „wenn die Bürger die Natur beobachten und sich melden, wenn ihnen etwas auffällt.“

Nachdem er sich den Schaum vor Ort angesehen hat, kann er aber Entwarnung geben. „Diese Gischt stammt nicht von Gülle“, ist sich der oberste Eifeler Angler sicher, der derartigen Verunreinigungen von Amtswegen nachgeht. Denn dann wäre das Wasser dort grau-braun verfärbt und würde nach Ammoniak riechen. Bei den Blasen handelt es sich nach Ansicht des Experten hingegen um die Rückstände von Algen.

Wenn diese sterben, geben sie Kohlenhydrate, Fette und vor allem Eiweiße ins Wasser ab. Diese würden dann im Tosbecken an der Staumauer oder an Stromschnellen im Fluss aufgewirbelt, und sammelten sich dann dort, wo das Wasser stillsteht. Proteine umschließen also Luftbläschen. Ein natürlicher Vorgang, der auch beim Aufschäumen von Milch oder der Bildung einer Bierkrone zu beobachten ist.