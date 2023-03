Meinung zur Bit-Galerie Mehr Wohlwollen, weniger Gemaule

Mit Großprojekten wie der Bit-Galerie, aber auch dem von der Volksbank geplanten Neubaugebiet und den beiden Wohnprojekten der Notte und der Arend GmbH könnte der Beda-Platz sich zum neuen Herzen entwickeln – mit gemütlichen Orten zum Verweilen, neuen Restaurants, Bars und dem Kino. Bitburg kann sich glücklich schätzen, dass hiesige Investoren bereit sind, so viel Energie, aber auch Geld in die Entwicklung zu stecken und dabei einen langen Atem beweisen. Das ist alles andere als selbstverständlich und geht im allgemeinen Schlechtmacher-Gemaule schnell unter. In jeder anderen Stadt wäre man stolz, ein solches Projekt in Aussicht zu haben. Mehr Wohlwollen in der öffentlichen Begleitung solcher Großprojekte täte Bitburgs Stadtentwicklung insgesamt gut. Nicht nur bei diesem Thema.