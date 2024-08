Situation entschärfen Was andere Kommunen tun, um Ärzte aufs Land zu locken

In den vergangenen Wochen kamen die schlechten Nachrichten in der Eifel Schlag auf Schlag. In Speicher werden keine Kassenpatienten mehr behandelt, in Neuerburg machten zwei Arztpraxen dicht und in Pronsfeld eine Gemeinschaftspraxis mit zwei Medizinern. Wie soll das weitergehen, fragen sich viele Patienten. Und nicht nur die. Auch den noch praktizierenden Hausärzten könnte bei der Belastung die Luft ausgehen.