Wirtschaft im Eifelkreis : Was Banken und Wirtschaft in der Krise umtreibt

Eine Blitz-Umfrage der IHK Trier, an der sich 140 Betriebe beteiligten, zeigt die Auswirkungen der Corona-Krise.

Danach bewerten 22 Prozent der Befragten ihre Geschäftslage als gut, 46 Prozent als befriedigend und 32 Prozent als schlecht. „Etwa drei Viertel aller Befragten gehen davon aus, dass der Umsatz im Gesamtjahr sinken wird — mehr als ein Drittel fürchtet Umsatzrückgänge von mehr als 25 Prozent“, sagt IHK-Chefvolkswirt Matthias Schmitt.

Jeder zehnte Befragte befürchte sogar eine Insolvenz. Zur Stabilisierung ihrer Betriebe haben viele Unternehmer auf staatliche Unterstützungsprogramme zurückgegriffen, besagen die Ergebnisse der Umfrage. An erster Stelle steht das Kurzarbeitergeld (53 Prozent), gefolgt von Anträgen auf Steuerstundungen (31 Prozent). 24 Prozent der Befragten nutzen Kredite der Förderbanken, das Soforthilfeprogramm des Bundes nahmen 23 Prozent in Anspruch. (Quelle: IHK Trier)

Weitere Stimmen aus den Gewerbevereinen:

Lothar Fallis, Gewerbeverein Neuerburg: „Die Situation ist angespannt, die Krise hat in den verschiedenen Branchen unterschiedlich hart zugeschlagen — am schlimmsten ist die Gastronomie betroffen. Jeder Gewerbetreibende weiß, dass die beantragten Sondermittel irgendwann zurückbezahlt werden müssen, was in Zukunft zu zusätzlichen Belastungen führen wird.“

Andreas Gerlach, Gewerbeverein Speicher: „Uns bleibt nur, auf eine weitere positive Entwicklung zu hoffen. Wir bleiben vorsichtig optimistisch. Für die Mitgliedsbetriebe in Speicher sind die Märkte und verkaufsoffenen Sonntage enorm wichtig, doch bis dato mussten wir alle diese Veranstaltungen streichen. Nun setzen wir auf eine Lockerung der Corona-Maßnahmen in der kommende Zeit und planen einen Markt am 17. Oktober.“