Kostenpflichtiger Inhalt: Freilassung nach Jahrzehnten im Gefängnis : Was den früheren Häftling Jens Söring jetzt in die Eifel zieht

Jens Söring hat einen Großteil seines Lebens hinter Gittern verbracht. Das Bild stammt aus dem Dokumentarfilm „Das Versprechen“ von Journalistin Karin Steinberger und Filmemacher Ulf Meyer. Foto: obs/SWR - Südwestrundfunk

Richmond/Bitburg Der verurteilte Doppelmörder Jens Söring kommt nach 33 Jahren in US-Haft frei. Die Bitburgerin Bernadette Faber hat dafür lange gekämpft. Denn sie hält den Mann, anders als andere, für unschuldig. Warum der Bonner womöglich zuerst in die Eifel reisen will.

Als „Deutsches Monster“ hat Jens Söring in den USA Schlagzeilen gemacht. 1990 wurde der Bonner Diplomatensohn wegen des Doppelmordes an den Eltern seiner damaligen Freundin zu zweimal lebenslanger Haft verurteilt. Die Leichen der Haysoms waren mit Dutzenden Messerstichen übersäht, ihre Kehlen von Ohr zu Ohr aufgeschlitzt. Die Tat ging als eines der brutalsten Verbrechen in die Geschichte des US-Bundesstaates Virginia ein.

Doch während der Deutsche in einem Gefängnis einsaß, gab es 6500 Kilometer östlich von seiner Zelle stets jemanden, der an seine Unschuld glaubte. Mehr als zehn Jahre lang hat die Bitburgerin Bernadette Faber für die Freilassung Sörings gekämpft. Sie hat Tausende Akten gewälzt, Unterschriften gesammelt, Gesuche an Politiker und Behörden geschrieben. Es waren Jahre der Frustration, der Enttäuschung, der Rückschläge. Bis jetzt.

Info Chronologie des Mordfalls Haysom Elizabeth Haysom und Jens Söring lernen sich im Dezember 1984 an der Universität kennen und werden ein Paar. Am 30. März 1985 werden Derek und Nancy Haysom in ihrer Villa in Lynchburg ermorde. Während die Ermittlungen sich ausweiten, fliehen Jens und Elizabeth nach London. Im April 1986 werden sie wegen Checkbetrugs dort verhaftet. Bald darauf verhört man sie zu den Morden. Beide gestehen. Nach ihrer Auslieferung in die USA wird Elizabeth 1987 der Prozess gemacht und zu 90 Jahren Haft verurteilt. Söring wird 1990 ausgeliefert. Nach drei Wochen Prozess spricht die Jury den Deutschen schuldig, obwohl er sein Geständnis während der Verhandlung widerrufen hat. Die Strafe: Zweimal lebenslänglich. 2016 werden Blutproben vom Tatort erneut untersucht. Das Ergebnis: Sie stammen weder von Söring noch von seiner Ex-Freundin, sondern von zwei unbekannten Männern. Sörings Anwalt Steve Rosenfield fordert Gouverneur Terence McAuliffe auf, seinem Mandanten ein „full pardon“ zu gewähren. Doch dazu kommt es nicht. Erst im November 2019 werden Söring und Haysom auf Bewährung entlassen. Der dafür zuständige Ausschuss hält sie aber weiterhin für schuldig.

Denn nun ist Faber endlich am Ziel. Der Deutsche, das meldeten US-Behörden jüngst, kommt frei. „ENDLICH!!!!!!!!!!“, wie die Eifelerin auf ihrem Facebook-Account schreibt.

Der Bewährungs- und Begnadigungsausschuss von Virginia hat die vorzeitige Entlassung des Häftlings beschlossen. Der Diplomatensohn darf also auf Bewährung raus und wird nach Deutschland abgeschoben. 14 Mal hatte der Verurteilte darum gebeten, mit der Untersützung mächtiger Fürsprecher, unter anderem Bundeskanzlerin Angela Merkel. Doch erst beim 15 Mal hatte er Erfolg.

Für die Bitburgerin Faber geht damit eine jahrzehntelange Aufgabe zu Ende. Seit sie eine Dokumentation über Sörings Fall im Fernsehen gesehen hatte, ließ die Geschichte sie nicht mehr los. "Bei solchem Unrecht muss man doch etwas tun“, erklärte sie ihr Engagement unserer Zeitung vor zwei Jahren.

Und sie hat etwas getan. Nämlich ein weltweites Unterstützernetzwerk für den Veruteilten aufgebaut, den „Freundeskreis Jens Söring“. Für die Bitburger Religionslehrerin: „ein zweiter Vollzeitjob neben der Schule“.

Faber habe eine „bedeutende Rolle“ gespielt, sagt auch Oliver Dederichs. Er ist Mitinhaber einer PR-Agentur in Hamburg. Diese ist Mitglied im „Freundeskreis“, der Söring unterstützt. Die Agentur hat nun die Pressearbeit in dem Fall übernommen. Dederichs lobt den „unglaublichen Einsatz“ und die „großartige Arbeit“ der Bitburgerin für die Freilassung des „zu Unrecht verurteilten“ Mannes.

Söring selbst hatte die Bluttat 1986 zunächst gestanden. Wie er sagt, um seine Freundin Elizabeth Haysom, die eigentliche Täterin, vor dem elektrischen Stuhl zu bewahren. Er habe ihr Held sein wollen, sagte er in etlichen Interviews. Außerdem er sich wegen des Diplomatenstatus seines Vaters unantastbar gewähnt.

Doch es kam anders. Haysom, die nach nun ebenfalls nach etlichen Haftjahren auf Beschluss des Ausschusses freikommt, hatte vor Gericht eine ganz andere Version parat: Sie habe ihren damaligen Geliebten zum Mord angestiftet. Er aber habe zugestochen. Die Geschworenen glaubten ihr. Beide wanderten ins Gefängnis.

Mehr als 30 Jahre nach der Tat gibt es noch immer Menschen, die in Söring einen Mörder. Da wäre zum Beispiel Ben Cline, republikanischer Kongressabgeordneter von Virginia, der die Entscheidung des Bewährungsausschusses für „eine Beleidigung der Familien der Opfer und des geltenden Rechtes“ hält.

Aber auch die Mitglieder ebendieses Ausschusses halten Söring offenbar nicht für unschuldig. Die Vorsitzende jedenfalls ließ sich in einer US-Zeitung mit den Worten zitieren, die „Unschuldsbehauptungen“ des Deutschen „entbehrten jeder Grundlage“. Auf Bewährung komme er nur deshalb frei, weil er genug Zeit verbüßt habe, keine Gefahr mehr für die Gesellschaft darstelle und, weil dies den Bundesstaat günstiger zustehen komme. Auch Virginias Gouverneur Ralph Northam weigerte sich bis zuletzt, den heute 53-Jährigenn zu begnadigen.

Dabei sprechen nach Meinung Fabers etliche Indizien dafür, dass Söring nicht der Täter sein könne. Unter anderem diese: Es wurden zwei Blutproben am Tatort entnommen, die nicht von ihm stammen. Ein Sockenabdruck im Haus passe nicht zu Sörings Fuß. Und der Richter, der ihn letztlich verurteilte, sei ein Familienfreund der Haysoms gewesen.

Außerdem kennt die Bitburgerin Söring persönlich. Sie hat ihm schon Auge in Auge gegenübergestanden, bei mehreren Besuchen im Gefängnis. Jede Woche schrieben die beiden sich Briefe. Für ihn ist er „Familie“, hat die Bitburgerin mal gesagt. Sie wolle ihn „nach Hause“ holen.

Nun könnte es sein, dass ihr Wunsch in Erfüllung geht. Seine erste Station in Deutschland soll Bitburg werden, wie die ARD berichtete. Faber wollte dies zunächst nicht bestätigen. Auf TV-Anfrage teilte sie mit, dass sie derzeit nicht für Interviews zur Verfügung stehe. Auch PR-Experte Dederichs sagte Mittwochabend unserer Zeitung, dass er nicht wisse, ob Söring komme.

Kämpfte jahrelang für Sörings Freilassung: die Bitburgeirn Bernadette Faber. Foto: TV/Privat