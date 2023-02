Bitburg/Prüm/Daun/Gerolstein : Was der Karneval braucht – und was nicht

Karneval vorüber, Kehraus nach dem Rosenmontag: Wir räumen auf. Foto: Fritz-Peter Linden

Bitburg/Prüm/Daun/Gerolstein Die letzten Kamellen sind gesegelt, der letzte Wagen demontiert und alle wieder nüchtern, so weit wir das überblicken können. Wie waren die tollen Tage in der Eifel? Unsere Eindrücke. Und ein paar Anregungen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(mh/ct/de/fpl) Schön war’s. Sehr schön sogar – so hörte und erlebte man es in vielen Orten an den vergangenen Tagen. Die Eifel feierte nach zwei Jahren Zwangspause wieder Fastnacht – getragen von den Karnevalsvereinen und unzähligen engagierten Menschen, die sich im Umzug, in der Garde, als Trainerin, als Büttenrednerin, als Organisatoren, Wagenbauer, Zugbegleiter reinhängen. Trotzdem ist der Eifeler Straßenkarneval in diesem Jahr keinesfalls ein ungetrübtes Vergnügen gewesen. Der Reihe nach.

Was Freude brachte: An den meisten Zügen bejubelten mehr Zuschauende die Akteure als in früheren Jahren. Auch und gerade in den kleinsten Dörfern. Ebenfalls erfreulich: Die einen fahren und gehen auch bei den anderen mit. Zum Beispiel die Sellericher „Hefjes“ in Olzheim, die Olzhemer in Prüm – und so weiter. Auf die bewährte Unterstützung aus den Nachbarorten durften die Karnevalsvereine also auch dieses Mal wieder bauen. Zwar waren die Umzüge insgesamt kleiner, weil vielerorts weniger große Wagen durch die Straßen rollten – vermutlich infolge der neuen und verschärften Behördenregeln. Aber kleiner ist nicht zwangsläufig schlechter. Denn das hatte auch einen positiven Effekt: Viele Karnevalisten machten aus der Not eine Tugend. Man sah wieder mehr Fußgruppen. Und darunter nicht zuletzt auch die Solisten, Duos, Trios, die kleinen, bunten Elemente, die jeden Zug um wunderbare Details verschönern. Die Teilnehmenden gingen direkt auf die Zuschauer zu, es gab Schwätzchen (und, klar, Schnäpschen), das war persönlicher als die großen Wagenburgen. Fastnacht zum Anfassen.

Und: Viele Fußgruppen waren größer als in vergangenen Jahren, es wirkte alles deutlich familiärer. Besonders auf den Dörfern: Generationen feiern zusammen, viele Familien gehen mit Kindern und Enkeln auf Jück.

Also: Kleiner mit weniger großen Wagen ist nicht zwangsläufig schlechter. Im Gegenteil!

Mit Kind und Kegel – so gefiel uns das: Bild aus Plütscheid. Foto: Marco Heinisch

Was die Fastnacht im Takt hält: Da sagen wir: Es sind nicht die immer höher gerüsteten Stereoanlagen und Lautsprecherboxen. Es sind die Musikvereine, die vorneweg und zwischendrin spielen. Und zwar dankenswerterweise auch Lieder, die viele mitsingen können. Das bringt Freude und schafft Gemeinschaft.

Wie wichtig diese Vereine sind, zeigte sich auf einem Umzug außerhalb der Eifel. Dort gingen die Musikvereine aufgrund der langen und beschwerlichen Strecke nicht mit, sondern postierten sich vor der Halle, die Ziel der karnevalistischen Reise war. Die Folge: Es fehlten nicht nur Taktgeber im musikalischen Sinne. Kein Musikverein, der mal innehält, ein Lied spielt und damit anderen, etwas trödelnden Gruppen, die Chance gibt, aufzuschließen. Dadurch entstehen unschöne Lücken im Zug. Unsere Musikvereine – wichtig in doppelter Hinsicht. Und zwar nicht nur an Fastnacht. Deshalb: Hut ab vor diesen Power-Leuten!

Die Musik und die Musikvereine gehören dazu, sonst fehlt der bekannte Takt.

Was für die Zukunft hoffen lässt: Beim Besuch vieler Karnevalsumzüge fiel auf: Nachwuchssorgen haben die meisten Vereine offensichtlich nicht. Ob schwarz-gelb, gelb-blau, blau-weiß oder grün-weiß-schwarz, ob Minis, mittlere oder große Garden – hier engagieren sich erfreulich viele Mädchen und Jungen. Da ist zuvorderst ein Verdienst der ehrenamtlichen Trainerinnen, die den Nachwuchs für ihre Vereine gewinnen und dann mit ihnen in unzähligen Freizeitstunden üben und einstudieren. Dafür gebührt ihnen und den Nachwuchsmariechen ein großes Dankeschön.

Bunt und lokal: Bilder vom Gerolsteiner Rosenmontagszug auf dem Weg durch die Innenstadt. Foto: TV/Mario Hübner

Karnevalsvereine leisten tolle Jugendarbeit.

Was wenig mit Fastnacht zu tun hat: Vielerorts gab es sie auch: die riesigen Wagen, ohne lokales Motiv, besetzt mit Feierwütigen und ausgerüstet mit extrem lautstarken Boxen, aus denen statt Kamelle-Klassikern Techno-Töne oder Party-Brüller schallen. So laut, dass sie die Kapellen übertönen und manche Eltern ihren Kindern am Straßenrand – auch wegen allzu derber Texte – schützend die Ohren abdecken mussten. Es ist super, wenn viele mitfeiern. Wer aber mit dem Brauchtum so gar nichts am Hut hat und noch nicht mal mit Freude die Narren am Straßenrand mit Kamellen & Co beglückt, ist für einen Umzug keine Bereicherung.

Der Umzug lebt von der Interaktion der Gruppen mit den Zuschauern und einfallsreichen Motiven.

Was es spannend macht: Sie sind stets das i-Tüpfelchen der heimischen Karnevalsumzüge. Zwar nicht mehr ganz so stark vertreten wie früher, aber hier und da immer noch existent. Daher gilt es umso mehr, die offenbar vom Aussterben bedrohte Spezies der Jecken, die ein lokales Thema inszenieren, zu hegen und zu pflegen. Wer auf kommunale Missstände oder lokale Kuriositäten hinweist, hält den Kern des Karnevals lebendig: Kritik an Staat und Obrigkeit.

Ob die „FriKandels“-Hühner in Bitburg (oben) oder die Bankräuber in Neunkirchen (unten): Lokalkolorit macht Züge spannend und unverwechselbar. Foto: TV/Stephan Sartoris

So haben die Pützborner Narren beim Umzug in Neunkirchen ihren Ortsvorsteher „Hennes“ Strunk hochleben lassen, weil er ihnen das jahrzehntelang geplante neue Bürgerhaus verschafft hat. Oder das Gerolsteiner Trio, das Lösungen für die Brücken-Misere präsentiert hat: einen Ersatzverkehr per Schlauchboot über die Kyll, per Töf-Töf-Roller über die Umgehung oder mit – kann ja nie schaden – einer Engels-Eskorte. Herrlich! Anderes Beispiel: Die verrückte Hühnerschar, die in Bitburg mit „FriKandels“-Fähnchen im Kentucky-Fried-Chicken-Design mitmarschierte. Toll gemacht!

Je mehr Lokalkolorit, desto besser. Da geht noch was!

Welch ein Jubeln, Lachen, Feiern beim 22 Wagen und Gruppen umfassenden Gerolsteiner Rosenmontagszug, der sich bei strahlendem Sonnenschein nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause wieder den Weg durch den Flecken, die Gerolsteiner Innenstadt, bahnt. Foto: TV/Mario Hübner

Was wir uns wünschen würden: Dass noch mehr Akteure aus den Dörfern in den Sitzungen auftreten – tanzend, musizierend, Sketche und Reden präsentierend. Und am liebsten Beiträge, die nicht mit ollen Gagkamellen von anno Tubak arbeiten, die andere schon längst dreimal abgelutscht haben. Und: dass sich all jene, die hinterher maulen, dass es ihnen nicht gefallen habe, sich mal selber engagieren – im Verein, im Elferrat, als Sponsor, Büttenredner oder mit Gleichgesinnten als Fußgruppe. Möglichkeiten gibt es viele.

Der Fastelovend lebt vom Lokalen, vom Eigenen, gern auch Unprofessionellen. Und von engagierten Menschen, die mit Herzblut bei der Sache sind.

Was sich ändern muss: Der Karneval soll wild, bunt, witzig und ausgelassen sein. Aber gewaltfrei. Schlägereien, Messerstechereien, Raub, Angriffe auf Polizisten und Rettungssanitäter – in der Eifel wurde 2023 ein trauriger Rekord erreicht. So viele brutale Zwischenfälle gab es noch nie zuvor.

Getrunken wurde an Fastnacht schon immer, und dass manche Menschen dann zu Aggressivität neigen, laut werden und auch mal eine Rempelei anfangen, ist nicht neu. Schlägereien? Kennen wir auch schon länger, was es nicht besser macht.

Spitzen-Stimmung beim Umzug in Bitburg. Foto: TV/Dagmar Dettmer

Was uns 2023 in der Eifel erschüttert, ist zum einen die Brutalität der diesjährigen Auseinandersetzungen. Nach einer Messerstecherei in Olzheim schwebten zwei junge Menschen in Lebensgefahr – um nur das gravierendste Beispiel zu nennen. Und zum anderen die Tatsache, dass inzwischen wild auf Polizisten und Rettungssanitäter losgegangen wird. Erschreckend. Wenn Beamte und Ehrenamtliche im Rettungsdienst im wahrsten Sinne des Wortes mit Füßen getreten werden, muss sich was ändern.