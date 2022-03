Die Mosel macht‘s : Interkommunal und nachhaltig

Die Landesgartenschau Mittelmosel bringt gleich einige gewichtige Faktoren ins Rennen, die sie zum Sieger machen können.

Erstmals bewirbt sich mit der Mittelmosel eine ganze Region als Veranstaltungsort der Landesgartenschau. Und nicht nur das – es sind gleich vier Kommunen, die gemeinsam ein interkommunales Konzept entwickelt haben. Die Städte Traben-Trarbach und Bernkastel-Kues ebenso wie die Verbandsgemeinden Bernkastel-Kues und Traben-Trarbach haben realisierbare Vorschläge gemacht und es auch noch geschafft, mitten in der Pandemie die Bürger zu beteiligen. Zum Konzept zählen zwei große Kerngebiete in den beiden Städten als auch weitere Areale in einzelnen Ortsgemeinden, in denen nachhaltige Projekte geplant sind.