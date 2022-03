Die Eifel macht‘s : Eine Premiere mit Modellcharakter

Am Anfang war die Skepsis groß. Bitburg will eine Landesgartenschau? Die kühne Idee wurde vor zehn Jahren eher belächelt. Damit ist längst Schluss. Warum sollte eine Gartenschau auch nicht aufs Land?

Dorthin, wo neben Blumen und Beeten auch die Bedeutung von Streuobstwiesen, Fluss-Auen, Land- und Forstwirtschaft deutlich wird. Gerade jetzt, wo alle von Klima- und Naturschutz reden. Was die Eifel den Mitstreitern sowieso voraus hat ist die unglaubliche Begeisterung in der Bevölkerung. Erinnert sei an die Aktion im Frühjahr 2016, bei der mehr als 2000 Menschen auf dem Spittel musizierend und singend ihr Bekenntnis für das Event abgegeben haben. Als dennoch Bad Neuenahr-Ahrweiler den Zuschlag bekam, war die Enttäuschung groß. Auch wenn der Ahr nach der zerstörerischen Flut 2021 jede Unterstützung von Herzen gegönnt sei, ändert das nichts daran, dass im Anschluss dann aber alles für die Eifel spricht. An Bewerbung und Konzept wurde weiter gefeilt, Status: absolut ausgereift. Nun liegt es an Mainz zu zeigen, dass die Unterstützung des ländlichen Raums mehr als ein Lippenbekenntnis ist. Nach der Konversion der ehemaligen Airbase Bitburg und der Kaserne steht die Eifel zum dritten Mal vor der Herausforderung, eine neue Perspektive für eine riesige militärische Liegenschaft zu finden. Ein Areal, das mit rund 60 Hektar in etwa sechs Mal so groß ist wie Bitburgs Innenstadt. Hier darf und kann das Land Stadt und Kreis nicht im Stich lassen. Warum dann nicht gleich richtig anpacken? Zumal ein Green-Tech-Campus, wie er für die Housing geplant wird, ein in vielerlei Hinsicht wirklich nachhaltiges Entwicklungsziel ist. Nicht zuletzt könnte eine Gartenschau im Herzen Europas Gäste aus den Nachbarländer anziehen und so die Menschen im Grenzgebiet näher zusammen bringen. Wann, wenn nicht jetzt?! Die Eifel kann Gartenschau!