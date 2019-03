Weibergedöns! Walburga war doch beim Beda-Markt bei eff. Ich dachte erst, das sei die Abkürzung für eitel, füllig, faul. Also für irgendeine von Walburgas Freundinnen. Haste gedacht! Das soll für echt, faszinierend, feminin stehen und bedeutet: Frauenmesse.

Igitt. Der Horror. Lauter Weiber zwischen Schminktöpfchen und Klamotten. Und das ganze Gequatsche! Gräßlich!

Aber neugierig war ich doch. Bin also hin mit meinem Freund Jupp. Und was soll ich euch sagen: Es war genauso, wie ich es mir gedacht habe. Weiber, Weiber, Weiber. Und mittendrin: Walburga, die sich gerade darüber informiert, wie man sich so schminken kann, dass man nicht ganz so schlimm aussieht. Geht bei der eh doch nicht. Rausgeworfenes Geld! Außerdem sieht jede Frau neben mir schlecht aus. Weil ich so ein toller Hecht bin. Auch ohne Schminke.

Aber so richtig diskremäniriert, hä, schreibt man das so? Na eben benachteiligt gefühlt hab ich mich, als irgendeiner so einen Staubsauger vorgeführt hat. Hä? Geht’s noch? Staubsaugen kann ich auch. Das können nicht nur Weiber.

Gut. Können heißt ja nicht machen. Für solche Arbeiten ist bei uns Walburga zuständig. Und als sie in Kur war, hat’s meine Schwiegermutter gemacht. Aber zumindest theoretisch habe ich Einblick in die Materie. Deswegen habe ich mich so geärgert, dass ich einen Brief an Bürgermeister Kandels geschrieben habe, dass es nicht geht, dass man uns Männer so diskrä... na, ihr wisst schon. Eben verarscht.

Hab noch keine Antwort. In der Zwischenzeit haben Jupp und ich aber eine Unterschriftenaktion gestartet, mit der wir beim nächsten Beda-Markt eine Männermesse fordern. Für echte Kerle! Mit Bierkrug-Stemmwettbwerb, Thekensets aus Holz zum Selberbasteln, leicht bekleideten Damen und so weiter. Die Unterschriften von meinen Stammtisch-Jungs hab ich schon. Und dann zeig ich den Damen mal auf der Messe, dass ich auch staubsaugen könnte, wenn ich wollte und es keine Frauen dafür gäbe. Theoretisch.

Macht’s gut

