Glaubensgespräch für Senioren : Was nach dem Tod kommt

Irrel (red) Zu einem Glaubensgespräch lädt Pfarrer Walter Bongartz am Freitag, 25. Oktober, um 10 Uhr in das im Caritashaus der Begegnung in Irrel ein.

