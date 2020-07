Natur : Wolf in der Eifel: Infotreffen steht

Ein Wolf in eine, Gehege des Wildparks Neuhaus in Niedersachsen. Foto: dpa Foto: dpa/Swen Pförtner

Ammeldingen Termin steht: Das Informationstreffen zum Thema „Wölfe in der Eifel“ ist am Freitag, 7. August, in Ammeldingen.

Für das angekündigte Treffen zum Umgang mit dem Wolf in der Eifel (TV von Freitag) am Freitag, 7. August, stehen jetzt Ort und Uhrzeit fest: Es ist um 18 Uhr am Sportplatz in Ammeldingen bei Neuerburg.

Auf Initiative von Schäfer Günther Czerkus soll es um alle Fragen gehen, die die Bürger und Tierhalter beschäftigen: Wie können Nutztiere besser geschützt werden? Sind Spaziergänger und besonders Kinder gefährdet? Woran sollten Hundehalter denken? Was bedeutet die Anwesenheit des Wolfs für die Jagd?