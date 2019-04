später lesen Natur Was von den Linden übrig blieb FOTO: Uwe Hentschel FOTO: Uwe Hentschel Teilen

Twittern

Teilen



(red) In unserem Bericht über die umstrittenen Baumpflegemaßnahmen an zwei Linden in Wiersdorf (TV vom 12. April) gab es ein technisches Problem. Stark beschnitten wurden nämlich nicht nur die Bäume, sondern auch eines der Fotos, das die Arbeiten an einer der beiden Linden zeigt (Foto rechts). Von Uwe Hentschel