Infrastruktur : Der große Kasten in Irrel

Das ehemalige Verwaltungsgebäude der aufgelösten VG Irrel steht leer, wird momentan noch als Corona-Schnelltest-Zentrum genutzt. Foto: TV/Uwe Hentschel

IRREL Nach der Auflösung der Verbandsgemeinde Irrel vor sieben Jahren ist das ehemalige Verwaltungsgebäude überflüssig. Was nun daraus wird, ist völlig offen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Uwe Hentschel

(uhe) Zu den Meilensteinen der Architekturgeschichte gehört der schwarz-graue Kasten ganz sicher nicht. Ein trister Zweckbau mit blinden Fensterscheiben, der jedem Energieberater das Herz bluten lässt. 1975 wurde das Gebäude errichtet, das dann fast 40 Jahre als Verwaltungssitz der Verbandsgemeinde Irrel diente. 2014 kam der Zusammenschluss mit der Verbandsgemeinde Neuerburg. Verwaltungssitz der VG Südeifel ist Neuerburg.

Ein Großteil der Irreler Verwaltungsmitarbeiter ist unmittelbar nach der Kommunalreform nach Neuerburg umgezogen, ein Teil ist in Irrel geblieben. Allerdings arbeitet diese kleine Gruppe der Belegschaft nicht mehr in dem großen Verwaltungsgebäude, sondern seit gut einem Jahr in dem neu errichteten Bürgerbüro in der Prümzurlayer Straße. Dort ist die VG Südeifel nur Mieterin, bei dem alten Verwaltungsgebäude in der Straße Auf Omesen ist sie Eigentümerin. Die Frage ist nur: Was geschieht jetzt mit dem Bau, dem vor vielen Jahren ein Walmdach verpasst wurde, weil das vorherige Flachdach undicht war, und der nicht mehr benötigt wird?

Info Verwaltungssitz Neuerburg Der Verwaltungssitz der VG Südeifel ist das Gebäude in Neuerburg, das bis zum Zusammenschluss der ehemals eigenständigen Verbandsgemeinden Neuerburg und Irrel bereits von den Neuerburger VG-Mitarbeitern genutzt wurde. Was der VG Südeifel seit ihrer Entstehung vor sieben Jahren nach wie vor fehlt, ist ein Sitzungssaal, in dem alle Ratsmitglieder Platz haben. Durch die Fusion sind schließlich auch die Gremien größer geworden. Der VG-Rat tagt deshalb immer in Gemeindehäusern, wie beispielsweise bevorzugt in der Gemeindehalle Irrel. Und wie Bürgermeister Moritz Petry erklärt, besteht auch nicht die Absicht, daran etwas zu ändern. Zwar stehe der VG laut Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) durchaus ein größerer Sitzungssaal zu, so Petry. „Wir bauen aber doch keinen riesigen Saal in die Landschaft, nur damit wir einen Sitzungsraum haben.“

Moritz Petry, Bürgermeister der VG Südeifel, kann diese Frage zwar noch nicht beantworten, doch gibt es, wie er sagt, mehrere Optionen. Eine wäre, das Gebäude selbst zu vermarkten. Die VG könnte also versuchen, den dreigeschossigen Bau auf dem freien Markt zu verkaufen. Das wäre eine Möglichkeit, aber nicht unbedingt die, die Petry vorschwebt. „Es geht in erster Linie nicht um einen bestmöglichen Preis, sondern um eine bestmögliche Entwicklung für diesen Bereich“, sagt Petry. Aus diesem Grund werde zunächst geprüft, inwieweit die Ortsgemeinde Irrel Interesse an dem Gebäude und an dem Grundstück habe, erklärt der VG-Chef und verweist auf Vorgespräche, die er mit dem Irreler Ortsbürgermeister geführt habe.

Für die Entwicklung Irrels könnte diese Fläche interessant sein: Das alte Verwaltungsgebäude liegt recht zentral, und unmittelbar daneben ist der Kindergarten, für den in absehbarer Zeit ebenfalls eine neue Verwendung gesucht werden muss. Gut 100 Meter vom jetzigen Standort entfernt wird nämlich an einer neuen Kita gebaut. Weil die derzeitige Einrichtung, deren Grundstück im Eigentum der Ortsgemeinde ist, zu klein ist.

Petry könnte sich deshalb durchaus auch eine gemeinsame Entwicklung des gesamten Areals vorstellen. Er regt eine Abstimmung mit dem Architekturbüro Hille aus Ingelheim an. Das Büro war unterem anderen für den Gestaltungswettbewerb am Prümer Hahnplatz zuständig und betreut auch mehrere Architektenwettbewerbe in der Bitburger Innenstadt.

Der Bürgermeister geht davon aus, dass man zur Zukunft des Gebäudes in einigen Monaten mehr sagen könne, und ergänzt, dass momentan ja auch keine Eile gegeben sei, das Gebäude zu verkaufen oder abzureißen. Im Gegenteil: Wie Petry erklärt, werde die ehemalige Verwaltung derzeit noch als Corona-Ambulanz sowie als Corona-Schnelltest-Zentrum genutzt. „Von daher ist es auch sinnvoll, das Gebäude noch mindestens bis Jahresende zur Verfügung zu stellen “, sagt er.