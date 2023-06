Sommerfest in Wascheid Ein Sommerfest wie aus dem Bilderbuch

Wascheid · (now) Wenn der Hof Steinrausch in Wascheid seine Stallsommernacht feiert, ist das immer ein besonderes Vergnügen. Rund 500 Besucher sind am Samstag zusammengekommen und genossen den lauen Sommerabend mit Livemusik, das großzügige Käsebuffet, Bio-Wein und Euelsberger Gin aus Dingdorf.

11.06.2023, 14:26 Uhr

Ein Sommerfest wie aus dem Bilderbuch Wenn der Hof Steinrausch in Wascheid seine Stallsommernacht feiert, ist das immer ein besonderes Vergnügen. Rund 500 Besucher kamen am Samstag zusammen und genossen den lauen Sommerabend mit Livemusik, das großzügige Käsebuffet , Bio-Wein und Euelsberger Gin aus Dingdorf. Traditionell endete der Abend im Schlafzimmer der 160 Steinrauscher Ziegen: Nach Einbruch der Dunkelheit wurde der Stall zum Kinosaal - gezeigt wurde der Spielfilm ?Mittagsstunde? mit Hauptdarsteller Charly Hübner. Foto: Nowakowski Vladi

Von Vladimir Nowakowski