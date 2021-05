Geschichte : Platz für Heldinnen der Arbeit

Neidenbach (ma) Der einstige Waschplatz in der Kyllburger Straße in Neidenbach ist auch heute noch ein Treffpunkt im Ort – auch weil er gegenüber des Kinderspielplatzes liegt. Früher haben die Frauen hier Wäsche gewaschen und Informationen ausgetauscht.

Sicher haben die Waschfrauen bei der harten Arbeit auch geschimpft und geklagt und gelacht. Bernd Imgrund hat den Neidenbacher Waschplatz in sein Buch „111 Orte in der Eifel, die man gesehen haben muss“ aufgenommen. Demnach ist die Anlage eine der letzten ihrer Art in der Eifel – zur Erinnerung an die Heldinnen der Arbeit. Foto: Maria Adrian