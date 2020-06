Speicher : Wasser: Hart, härter, Speicher

Speicher Einige Orte rund um Speicher bekommen ihr Wasser jetzt aus Bettingen, allerdings mit deutlich mehr Kalk.

Mitte Mai hat die Verbandsgemeinde die Brunnen in Beilingen und Auw an der Kyll abklemmen lassen (der TV berichtete). Und seitdem beziehen die Gemeinden Preist, Auw an der Kyll, Hosten, Philippsheim, Beilingen und Teile der Stadt ihr Wasser von den Landwerken Eifel. Oder genauer: vom kürzlich fertig gestellten Hochbehälter Preist, der aus dem Tiefbrunnen in Bettingen gespeist wird.