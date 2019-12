Bitburg-Prüm Die Wasserpreise im Eifelkreis gehören schon jetzt zu den höchsten im Land. Für einige Bürger werden die Gebühren wohl um weitere 40 Euro teurer. Was auf die Haushalte zukommt.

Rund 111 Liter Wasser verbraucht ein Eifeler Haushalt am Tag. Und hat dafür bislang im Schnitt rund 235 Euro im Jahr gezahlt. Der Kreis ist in der Region damit bereits die teuerste Kommune. Im Kreis Bernkastel-Wittlich und im Vulkaneifelkreis knackte das Jahresentgelt nach Daten des Statistischen Landesamtes bislang nichtmal die 200-Euro-Marke.

Für die Bürger in den Verbandsgemeinden Arzfeld, Prüm, sowie in Teilen des Bitburger Landes, der ehemaligen VG Neuerburg und der VG Obere Kyll bedeutet das eine Erhöhung von jährlich 36 Euro. Ähnliches kommt womöglich auch auf den Rest des Bitburger Landes und die Region Speicher zu. Denn auch die Werkausschüsse der beiden Kommunen haben einstimmig einer sogenannten „Anpassung“ zugestimmt.

Noch haben die jeweiligen Verbandsgemeinderäte nicht über die Pläne entschieden. Entscheidungen sollen am 10. und am 19. Dezember fallen.

Bei den Stadtwerken Bitburg und den Südeifelwerken ist derweil keine Erhöhung der Grundgebühren oder Wasserpreise geplant, wie Behörden erklären. Doch warum ziehen die Preise dann in den anderen Gemeinden an?

Unter anderem verweisen die Verwaltungen auf ständig steigende Kosten im Tiefbausektor. Das heißt: Verlegung, Sanierung und Bau von Leitungen koste heute erheblich mehr als noch in der Zeit aus der die jetzigen Gebühren stammen. Teilweise sei die letzte Erhöhung Jahrzehnte her.

Desweiteren erforderten anstehende Investitionen ins Netz mehr Kapital. So plant etwa die VG Speicher in den Jahren 2020 und 2021 den Ausbau der Lindenstraße und der Bahnhofstraße in der Stadt – samt einer Erneuerung des Kanalsystems. Zudem seien Kläranlagen, Pumpwerke und Hochbehälter in die Jahre gekommen.