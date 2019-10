Echternach Bei einem Feuerwehreinsatz in Echternach sind vergangene Woche Löschmittel in die Sauer gelaufen. Während sich Angler fragen, wann sie wieder Fische essen dürfen, finden deutsche Behörden einen Stoff im Wasser, der dort nicht sein dürfte.

Perfluoroctansulfonsäure – der Name der Chemikalie, die jüngst bei einer Wasserprobe in der Sauer festgestellt wurde, ist schwer auszusprechen. Den Fachleuten von der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord ist der Stoff aber wohlbekannt.

Seit etwa fünf Jahren hat es die Umweltbehörde mit PFOS zu tun. Denn die Verbindung, die bis vor wenigen Jahren noch in Löschschäumen zum Einsatz kam, ist mittlerweile verboten, und zwar in ganz Europa. Mittel, die mehr als eine „unbeabsichtigte Spurenverunreinigung“ enthalten, dürfen seit einer EU-Verordnung nicht mehr verkauft und benutzt werden.

PFOS kam jahrezehntelang in Löschschäumen zum Einsatz. Seit US-Forscher nachgewiesen haben, dass diese Chemikalien krankmachen, sind sie verboten. Bei Feuerwehreinsätzen und Übungen auf den Flugplätzen Bitburg und Spangdahlem gelangten in der Vergangenheit allerdings große Mengen der Schadstoffe in die Umwelt. Die Sanierung der Schäden, die noch nicht begonnen hat, wird Millionen kosten.

Die jüngsten Wasseranalysen der Stadtwerke Trier aber legen den Schluss nahe, dass solche illegalen Schäume vergangene Woche noch beim Großbrand in Echternach versprüht wurden. Denn kurz nach dem Brand seien, so schreibt ein Sprecher der SGD Nord „die Messwerte beim Parameter PFOS“ deutlich erhöht gewesen.

Beim Echternacher Flugzeughersteller Euro Composites war am 1. Oktober eine Fabrikhalle in Flammen aufgegangen. Am Morgen nach dem großen Feuerwehreinsatz schwamm dann ein Schaumteppich auf der Sauer. Über drei bis vier Stunden waren Löschmittel, und Chemikalien wie Phenolharz und Thermoöl in den Fluss gelaufen.