Versorgung mit Trinkwasser : Keine Engpässe beim Trinkwasser

Bitburg-Prüm Während in der Verbandsgemeinde Kelberg Wassersparen angesagt ist, sehen die Werke im Eifelkreis Bitburg-Prüm keinen Grund zur Sorge.

Völlig anders als in der Verbandsgemeinde Kelberg, wo das Wasser relativ nah an der Oberfläche über zwei Quellen und zwei Brunnen in 35 Metern entnommen wird, sieht es also in Bitburg aus.