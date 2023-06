Wasserwerk wird ausgebaut „Einmalige Chance“: Land investiert 14 Millionen Euro in Bettingen

Mit einem symbolischen Bagger-Aushub haben die rheinland-pfälzische Klimaschutzministerin Katrin Eder und die Landwerke Eifel (LWE) ein wichtiges Teilprojekt für das Regionale Verbundsystem Westeifel vorgestellt: die Erweiterung des Wasserwerks Bettingen. Bis 2024 investieren die LWE rund 14 Millionen Euro in den Ausbau des Standorts, um künftig die fünffache Menge an Trinkwasser aufbereiten zu können. Welche Bedeutung das Projekt für die Region hat, unterstrich die Klimaschutzministerin in ihrer Ansprache.