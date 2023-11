Kirchensanierung abgeschlossen Kapelle in Wawern: Viele Infos gibt’s jetzt per Smartphone

Wawern hat in diesem Jahr einiges für die Attraktivität der Ortsgemeinde getan. So wurde die denkmalgeschützte Kapelle innen auf Vordermann gebracht (der TV berichtete). Dabei wurden die Ausmalungen des „Malerpastors“ März aufwendig restauriert und auch die gesamte Inneneinrichtung generalüberholt. Am Tag des offenen Denkmals wurde das Ergebnis der Öffentlichkeit präsentiert.