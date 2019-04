später lesen Brauchtum Waxweiler feiert am Maibaum Teilen

(red) Die Freiwillige Feuerwehr stellt am Dienstag, 30. April, um 19 Uhr den Maibaum in Waxweiler auf. Der Musikverein spielt, für Essen und Getränke ist gesorgt. Am Mittwoch, 1. Mai, lädt der Eifelverein Waxweiler alle, die im Laufe des Jahres den Verein unterstützt haben, zu einem Helferfest ein.