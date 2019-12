Waldweihnacht : Waxweiler feiert Waldweihnacht

Waxweiler (red) Die Pfarrei Waxweiler lädt für Freitag, 27. Dezember, um 17 Uhr zur Waldweihnacht ein.

Die Waldweihnacht ist eine in der Region einzigartige Feier und findet an der Mariensäule zwischen Waxweiler und Lascheid statt. Dort, am festlich beleuchteten Tannenbaum, beginnt die einstündige Wanderung auf dem Willibrordusweg durch den Wald. An fünf Stationen werden Texte von der Geburt Jesu vorgetragen und bekannte Weihnachtslieder gesungen. Die Jugendfeuerwehr begleitet die Wanderung mit Fackeln und sorgt so für eine stimmungsvolle Atmosphäre. Alle Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen sind eingeladen, Laternen oder Taschenlampen mitzubringen. Zum Abschluss gibt es Heidelbeerglühwein und Kinderpunsch.