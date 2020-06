Kultur : Waxweilerer Sommertreffs mit viel Musik

Waxweiler (red) Unter Federführung der Musikschule Willmes aus Lichtenborn finden an zwei Mittwochen im Juli, jeweils um 19 Uhr (Einlass eine Stunde zuvor), zwei Sommertreffs am alten Bahnhof in Waxweiler als Open-Air-Veranstaltung statt – unter Einhaltung der aktuell geltenden Corona-Regeln.



Das Berliner Klangerlebnis Hauptstadtblech ist am 22. Juli zu Gast. Die Besucher erwartet ein Konzert von Barock bis Rock mit fünf Blechbläsern und einem Schlagzeuger. Die Blue Swinging Dixies unterhalten am 29. Juli mit jazzigen Tönen und eigenwilligen Interpretationen. An diesem Abend ist eine Weinprobe im Preis inbegriffen.