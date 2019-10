Weihnachtsmarkt : Waxweiler sucht Aussteller

Waxweiler Die Ortsgemeinde Waxweiler und ihre Vereine lädt wieder zum Weihnachtszauber am ersten Adventssamstag, 30.November, ab 14 Uhr ins und rund um das Bürgerhaus ein. Noch gibt es freie Flächen und Standplätze.

Interessierte Aussteller mit Kunsthandwerk und weihnachtlichen Deko- sowie Geschenkartikeln können sich im Haus des Gastes unter Telefon 06554/811, per Fax an 06554/823 oder über eine E-Mail an gemeinde.waxweiler@t-online.de bei den Veranstaltern melden.