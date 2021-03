Ansichten : Ein farbenprächtiges Idyll an der Prüm

Ein farbenprächtiges Idyll an der Prüm Waxweiler. Nachdem der Winter am ersten Fastensonntag durch das Hüttenbrennen symbolisch vertrieben wurde, bahnt sich nun endlich der Frühling an. Das Foto zeigt einen Teil der hinteren Häuserreihe der Hauptstraße in Waxweiler mit seinen Gärten an der Prüm. Ein farbenprächtiges Idyll zum Beginn der ersten Jahreszeit, aufgenommen von der Wanderbrücke in der Ortslage nahe Ferienpark und Schwimmbad. Foto: Michael Fischer Foto: tv/Michael Fischer