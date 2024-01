Messen und Märkte Hochzeitsmesse versprüht „Wedding Glamour“ in der Eifel

Die eigene Traumhochzeit zu planen, ist nicht so einfach. Wer zum Thema noch Inspiration benötigt, der kann sich bei so genannten Hochzeitsmessen meist ein gutes Bild davon machen, welche regionalen Angebote es gibt und wie die aktuellen Trends sind. Eine solche Messe mit rund 40 Ausstellern aus den Bereichen Mode, Gastronomie, Schmuck und Unterhaltung zeigte am Sonntag in der Prümer Karolingerhalle, was alles dazu gehört.