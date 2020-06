Trennwand im Dechentunnel ist jetzt auch fertig : Weg vom Holzweg: Nach neun Jahren wird Brandwand ersetzt

Kyllburg Brandschützer können aufatmen. Der Dechentunnel bei Kyllburg ist wieder sicher. Hat ja nur neun Jahre gedauert, den beanstandeten Holzzaun auszutauschen.

Denn was jedes Kind, und auch die Experten, freilich wissen: Holz brennt. Was also, wenn ein lichterloh entflammter Zug just im Tunnel zum Stehen käme, und die Holzbohlenwände Feuer fingen? Diese bange Frage — so gering dem Laien heute auch das Risiko eines solchen Vorfalls erscheinen mag — lässt den Fachleuten keine Ruhe mehr. Sie fordern daher von der VG Speicher und damals noch von der VG Kyllburg, man möge die Trennwände niederreißen und durch einen neuen, brandsicheren, Zaun ersetzen.