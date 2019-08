Speicher : Wege für ein Seniorenheim Speicher geebnet

Speicher Ein neuer Investor möchte in Speicher ein Seniorenheim errichten. Am Mittwoch, 28. August, tagte in Speicher der Stadtrat. Wie der TV versehentlich in einer Ankündigung schrieb, wurden hier jedoch nicht die Baupläne vorgestellt.

Lediglich der Weg für das Bauvorhaben wurde geebnet.

Der Stadtrat entschied über eine Änderung des Bebauungsplanes. So soll das Gebäude eine maximale Höhe von elf Metern erreichen dürfen und über mehrere Grundstücke mit einer durchgehenden Front gebaut werden. Die Änderung wurde mit einer Enthaltung angenommen.