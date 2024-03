Was sind seine Aufgaben? Der Naturpark Südeifel sucht einen Wegetechniker für seine Wanderrouten

Eifel · Der Zweckverband Naturpark Südeifel will sein 937 Kilometer langes Wanderwegenetz in gleichbleibender Qualität unterhalten. Ein sogenannter Wegetechniker soll das zukünftig koordinieren. Was das bedeutet.

30.03.2024 , 10:20 Uhr

Auch für die Nummernwege der Ortsgemeinden gelten gewisse Standards. Im Naturpark Südeifel soll ein Wegetechniker zukünftig die Qualität der Wanderwege im Auge behalten. Foto: Naturpark Südeifel Ansgar Dondelinger/Ansgar Dondelinger

Von Stefanie Glandien Redakteurin Lokales