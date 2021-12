Veranstaltungen : Gestrichen, verschoben und abgesagt: Was geht noch in der Eifel?

Nach wie vor sorgt Corona für erhebliche Ausfälle bei den Kulturveranstaltungen in der Eifel. Das Weihnachtsmusical „Scrooge“ (links oben), das in Bitburg und Daun auf dem Spielplan stand, wird verschoben. Zum geplanten Termin stattfinden soll die Show „Weihnachten am Kamin“ mit der Rainer Tures Band und musikalischen Freunden (unten rechts). Auch auf die Basilika-Nacht in Prüm darf man sich weiter freuen. Foto: Why not

Bitburg/Prüm/Daun Die Veranstaltungskalender der Region sind stark ausgedünnt, doch in manchen Sälen brennt noch Licht. Wir sagen, wo etwas los ist und welche Regeln zu beachten sind.

Wer sich auf das Weihnachtsmusical „Scrooge“ gefreut hatte, muss sich bis zum nächsten Jahr gedulden. Sowohl in der Bitburger Stadthalle, wo das Musical am 18. Dezember über die Bühne gehen sollte, als auch im Dauner Forum (am 30. Dezember) wird der kaltherzige Geizhals Ebenezer Scrooge in diesem Jahr den drei Weihnachtsgeistern nicht begegnen. Die Veranstaltungen sind auf Dezember 2022 verlegt. Was aber nicht heißt, dass beide Häuser in den Winterschlaf verfallen: Die Show „Weihnachten am Kamin“ mit der Rainer Tures Band und musikalischen Freunden am 23. Dezember werde stattfinden, sagt Manuel Krebs von der Stadthalle Bitburg. „Es gilt die 2G-Regel und Maskenpflicht bis zum Sitzplatz.“ Minderjährige, die nicht geimpft oder genesen seien, benötigten einen Testnachweis. „Das Konzept für das geplante Neujahrskonzert der Jungen Philharmonie Köln am 7. Januar ist noch in Arbeit“, teilt Krebs mit. „Eventuell müssen wir auf 2G+ gehen und auch Geimpfte und Genesene müssen einen tagesaktuellen Test vorweisen.“

Michaela Schenk, stellvertretende Leiterin der Kur- und Freizeitbetriebe Daun, bedauert die Absage des Weihnachtsmusicals, verweist aber darauf, dass nicht immer die örtlichen Veranstalter, sondern zumeist die anbietenden Agenturen ihre Angebote zurücknehmen. „Zwischen der Planung und dem tatsächlichen Veranstaltungstermin vergeht eine lange Zeit, in der sich die Corona-Vorschriften stetig verändern. Die Agenturen sagen beispielsweise ab, weil sie den Abend noch als 3G-Veranstaltung beworben haben. Das ist so ja nicht mehr durchführbar.“

Aber auch im Forum bleibt das Licht im Dezember an: „Am Samstag, 18. Dezember, kommt der Kabarettist Ingo Appelt, am 30. Dezember findet das Konzert von „Double R“ statt. Frank Rohles und sein Sohn Marc spielen besinnliche Hits der vergangenen Jahrzehnte bis heute.“ Das Forum, in normalen Zeiten für rund 530 Besucher ausgelegt, müsse die Sitzplätze auf 150 beschränken, sagt Michaela Schenk. „Das ist,wirtschaftlich gesehen, nicht rentabel. Doch wir bemühen uns, die Veranstaltungen stattfinden zu lassen – und vor allem den Künstlern die zugesagte Gage auszuzahlen. Das ist uns wichtig.“ Bei beiden Veranstaltungen gelte die 2G+ Regelung. „Wer bereits eine Booster-Impfung erhalten hat, braucht sich nicht testen zu lassen“, teilt Schenk mit.

Petra Dietz, Mitarbeiterin der Kulturgemeinschaft Bitburg, die an der Volkshochschule zahlreiche Kurse veranstaltet, weist darauf hin, dass alle Termine stehen blieben. „In den Innenräumen gilt 2G+, doch an der Adventswanderung am 17. Dezember dürfen neben Genesenen und Geimpften, auch getestete Personen teilnehmen.“

Andere Locations gehen in die Winterpause: Veranstaltungen finden im Haus Beda in Bitburg erst ab Januar 2022 statt „Das kleine Landcafé“ in Kerpen bietet erst ab März 2022 wieder Konzerte und Kabarett an.

Lichtblicke, auch musikalische, lassen sich in der dunklen Jahreszeit in den Gotteshäusern der Eifel erleben. Zwar sei das Adventskonzert des Prümer Musikvereins am 19. Dezember in der St. Salvator Basilika abgesagt, berichtet Pfarrer Christoph Kipper. „Aber alle Gottesdienste, die übrigens der 3G-Regel unterliegen, finden statt.“ Dazu zähle auch die Basilika-Nacht am 17. Dezember. „Und selbstverständlich auch die Liturgie an Heiligabend mit weihnachtlicher Instrumentalmusik und die Messe am ersten Weihnachtstag mit musikalischer Begleitung durch den Basilikachor und den Chor „Con Spirito“ unter der Leitung von Christoph Schömig“, sagt Kipper.

