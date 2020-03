Virus : Wegen Corona: Prümer Hospital verschärft Zugangsregeln

Prüm Schutz geht vor: Bei Verdacht müssen die Besucher in der Eingangsschleuse warten, die Nebeneingänge sind vorläufig gesperrt.

Und die lauten so: Grundsätzlich sollen alle Besucher und Patienten aufgrund der aktuellen Situation nur den Haupteingang benutzen. Schilder an den Türen weisen seit einigen Tagen darauf hin.

Für alle, die ins Haus kommen, um sich auf eine Ansteckung mit dem Virus testen zu lassen, gilt zusätzlich: Sie müssen an der Pforte in der Schleuse zwischen Eingangstür und dem Durchgang in die Empfangshalle stoppen. Dann sollen sie die Nachtglocke an der linken Wand betätigen und warten, bis die Mitarbeiterin am Empfang sich über die Sprechanlage meldet.